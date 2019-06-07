У Саудівській Аравії ув’язнили 13-річного хлопця: йому загрожує смертна кара

10-річний Муртая Куеріріс був одним з хлопців, котрі брали участь у акції протесту під час арабської весни. Через три роки його затримали спецслужби Саудівської Аравії. Провівши чотири роки у в’язниці, підліток тепер зазнає смертної кари.

Про це повідомляє Zrada Today з посиланням на Rzeczpospolita.

У 2011 році Муртая Куеріріса зафіксували спецслужби, коли він брав участь у акції протесту. 10-річний хлопчик їхав на велосипеді серед однолітків і кричав: “люди вимагають прав людини”.

Через три роки, у віці 13 років підлітка затримали, коли він подорожував зі своєю сім’єю до Бахрейну. Юристи та експерти називають його наймолодшим політичним ув’язненим у Саудівській Аравії.

Наразі Муртаю 18 років і йому присудили смертну кару. За інформацією CNN, підліток провів майже чотири роки в ув’язненні. Принаймні рік і три місяці хлопчик був ув’язнений в одиночній камері.

Підлітка звинуватили у допомозі братові, коли він їхав на мотоциклі до поліцейської дільниці в Авамії. Куреріс нібито повинен був кинути коктейлі молотова навколо будівлі.

Також його судять за приналежність до “екстремістської терористичної групи”. Його звинувачують у допомозі в приготуванні коктейлів Молотова, протести проти сил безпеки Саудівської Аравії, та участь у похороні брата, де жалобники нібито за змовою повинні були сканувати антиурядові гасла.

Хлопець спростував ці твердження і заявив, що свідчення, на які покладається обвинувачення, були отримані під тиском.

Як повідомили активісти, ще одного з його братів ув’язнили, як і його батька, якого арештували минулого року.

Зазначимо, у Саудівській Аравії смертна кара може бути виконана лише за наказом короля Салмана або його уповноваженого представника.

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