В Амстердамі велосипедисти остаточно перемогли водіїв

Кілька тисяч водіїв мопедів брали участь у протестах напередодні нового міського регламенту, який набрав чинності на цьому тижні. Згідно з новими правилами, мопеди повинні будуть покинути велосипедні доріжки і їздити по основним дорогах для автомобілів. Водіїв мопедів також зобов’язали надягати шоломи під час їзди.

Місто приймає все нові заходи для позбавлення від бензинового і дизельного транспорту. До 2030 року планується повністю заборонити в’їзд автомобілів (за винятком електрокарів) в центр, прибрати 10 тисяч паркувальних місць, підвищити плату за паркування та провести ще низку інших заходів на користь пішоходів, велосипедистів та зелених насаджень.

Навіть у місті, де 35% всіх поїздок здійснюється на велосипеді, задоволені далеко не всі. Кателийне Бурма, велосипедний мер (bicycle mayor) Амстердама, каже, що 100 тисяч велосипедистів кожен будній день з 8 до 9 ранку явно не вистачає місця на дорозі. Не дивно, що петицію в знак протесту проти можливих аварій за мопедів на велодоріжках підписали 50 тисяч осіб.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Водії мопедів грубо порушують новий закон. Їхні протести полягають у продовженні їзди на велосипедних доріжках без шоломів. За це вони ризикують отримати штраф у розмірі 95 євро.

У компанії BOVAG, яка займається виробництвом різних транспортних засобів (у тому числі двоколісних), вважають, що проблему перевантаження велосипедної доріжки таким чином не вирішити. Вони радять владі розширити інфраструктуру для двоколісного транспорту типу мопедів за рахунок місця, відведеного для автомобілів.

Однак ніякі протести і громадська думка не зупиняють міське «зелене» уряд, який продовжує акцентувати на забрудненні повітря, викликаному трафіком, і не збирається здавати позиції.

За матеріалами The Guardian

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