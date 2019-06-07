В АП готують запасний план на випадок скасування розпуску Ради

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського розробляють план на випадок, якщо Конституційний суд визнає указ про розпуск парламенту неконституційним.
Про це заявив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.
«Нам здається, судом не може бути визнаний неконституційним указ, який практично є копією указу Петра Порошенка. Безумовно, може статися все», — сказав він.
При цьому Руслан Стефанчук зазначив, що представник президента в Конституційному суді буде намагатися донести позицію АП та обґрунтувати конституційність указу.
«Ми будемо напрацьовувати й інші варіанти», — повідомив він.
За його словами, ці варіанти лягають в тактику і стратегію подання їх позиції в КС.