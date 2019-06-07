Торгівля людьми і відмивання грошей: Навіщо Зеленський відправив літак у Грузії за 10 дітьми

Сьогодні, 7 червня, дітей Юлії Сусляк повернули з Грузії в Україну. Сімейство планував переїхати в Абхазію, однак це вдалося тільки чолі сім’ї Юрію.

В результаті – жінка знаходиться під вартою, її підозрюють у торгівлі дітьми, а її чоловіка звинувачують у відмиванні грошей в Україні. Ми розповідаємо всі подробиці гучного скандалу.

Що сталося?

25 квітня українку Юлію Сусляк затримали в Грузії. Підозру правоохоронців викликала те, що 7 з 10 дітей жінки народилися протягом одного року. Українка з дітьми приїхала з Москви в Тбілісі, потім – в Зугдіді, а після планувала вирушити в Абхазію, де її вже чекав чоловік Юрій. Батько сімейства виїхав перший з Росії– через Сочі, порушивши грузинський закон про окупованих територіях. За це йому загрожує чотири роки в’язниці.

В Абхазію сім’я так і не потрапила, хоча і мала всі дозвільні документи. Всіх дітей Сусляк відвезли в лікарню з отруєнням, а після жінку затримали грузинські правоохоронці. Після цього з’ясувалося, що діти-однолітки були народжені сурогатними матерями. Що стосується Юрія Сусляка, він – батько всіх дітей.

Більше того, слідчі заявляють, що обвинувачена нібито проявляла агресію у відношенні своїх дітей і містила їх в поганих умовах. Прокуратура домоглася видачі обмежувального ордера, тепер жінка не має права наближатися до дітей. Їх поселили в будинку сімейного типу при Агентстві соціального обслуговування.

«Лікарі підтвердили, що мати зверталася з дітьми неналежно… Для слідства також важливо і те, що один з дітей говорить, що це не його мама, і він боїться померти», – повідомив заступник директора департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе.

Більш того, в МВС Грузії заявили про пошуках одинадцятого дитини, так як у них є інформація про те, що жінка вивезла з України в Росію 11 дітей, а в Грузії вона прибула з десятьма. Однак за словами отця Юрія Сусляка, його дев’ятимісячний дитина померла в РФ в результаті нещасного випадку, і у них є докази у вигляді висновку медекспертизи, однак лише ксерокопія. Але правоохоронці вимагають оригінал, якого у Сусляка немає.

При цьому прокурор Тея Гіоргадзе наполягає на тому, що у слідства є документ, отриманий з-за кордону, який доводить факт продажу 11-го дитини. За її словами, це і стало підставою для пред’явлення звинувачення громадянці України.

Адвокат Юлії Сусляк Зураб Тодуа заявляє, що жінка прямувала до чоловіка. Бізнесмен Юрій Сусляк виїхав з України у комерційних цілях і зараз переховується в Абхазії.

Що стосується народження 4 з 10 дітей у 2017 році, то адвокат розповів, що батьки самі з багатодітних сімей і хотіли мати багато дітей. Після того, як лікарі заборонили Юлії Сусляк вагітніти, було оформлено угоду з сімома сурогатними матерями. Після цього, за словами Тодуа, сім’я протягом року жила в Америці, де Юлія Сусляк пройшла лікування. Молодший дитина народилася саме в США і є громадянином Америки.

Також відомо, що Юрій Сусляк – біологічний батько всіх дітей. Це є головним аргументом адвоката сім’ї, що ніякої купівлі-продажу не було й, відповідно, Юлія невинна. Говорячи про інтоксикації, адвокат сказав, що діти отруїлися або водою, або сосисками.

Батько замішаний в будівельній афері

Глава сімейства Юрій Сусляк є фігурантом масштабної будівельної афери NK Group. Ця компанія організувала піраміду з будівельних кооперативів у 19 областях України. Більшість об’єктів зводилися з порушеннями і не були добудовані. За даними ЗМІ, хмельницька компанія-забудовник, співвласником якої і є Сусляк, привласнила 124 мільйони гривень інвесторів. Гроші переводилися на рахунки фіктивних фірм. У листопаді 2018 року проти Юрія Сусляка в Україні почалося слідство за звинуваченням у відмиванні грошей.

Дітей повернули в Україну

5 червня в Грузію з України прибула бабуся дітей разом з групою соцпрацівників і співробітників служби по захисту прав дітей при апараті президента України Володимира Зеленського.

Українська делегація на чолі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебой провела зустріч з грузинськими прокурорами. Як заявляють українські урядовці, президент Зеленський особисто брав участь у визволенні дітей і делегував уповноваженого.

У підсумку, представники Грузії і України змогли домовитися і 7 червня дітей перевезли на батьківщину разом з бабусею. Однак у справі Юлії Сусляк розслідування триває, її подальша доля поки не вирішена.