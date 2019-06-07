Міноборони: Нічний обстріл тривав майже годину, бойовики випустили 18 артилерійських снарядів

Артилерійський обстріл на Донбасі в ніч на 7 червня тривав близько години, і за цей час бойовики випустили по українських позиціях 18 артилерійських снарядів.

«Вночі російсько-окупаційні війська здійснили вогневої наліт на позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Новолуганского. Ворожий обстріл з мінометів 120-го калібру і ствольної артилерії калібру 122 мм зафіксований в половині першого ночі. Вогонь вівся по направленню з села Калінінське і тривав майже годину. За цей час противник випустив за позиціями українських військ 18 артилерійських і 11 мінометних снарядів», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони підтвердили, що в результаті обстрілу 2 українських військових загинули, ще восьмеро — отримали травми або поранення.

«Всі поранені і травмовані військовослужбовці були негайно евакуйовані в госпіталі, де зараз наші військові лікарі надають їм невідкладну медичну допомогу», – зазначив Мотузяник.

Він додав, що станом на зараз ситуація частково стабілізувалася.