Жінка забила до смерті власну бабусю на Донеччині

На Донеччині жінка побила ціпком власну бабусю, внаслідок чого пенсіонерка захлинулась кров’ю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що 2 червня, близько 18:30, до будинку 83-річної жінки прийшла онука, яка останнім часом разом із своїми батьками опікувалась пенсіонеркою. Під час розмови жінки посварились. У відповідь на бабусині претензії розгнівана жінка схопила дерев’яну палицю, на яку зазвичай спиралась бабуся, та поки та сиділа на своєму ліжку, нанесла їй кілька ударів по голові і тулубу, спричинивши скальповану рану і численні забої голови, грудної клітини, плеча, кистей та стегон.

Згодом пенсіонерка загинула, захлинувшись кров’ю.

Наразі у кримінальному провадженні за ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України призначено низку судових експертиз, у тому числі психолого-психіатричну – з метою з’ясувати, чи могла підозрювана, мати двох неповнолітніх дітей, усвідомлювати свої дії і керувати ними в момент скоєння зазначеного особливо тяжкого злочину.

Наразі 36-річну зловмисницю арештовано, досудове розслідування триває.