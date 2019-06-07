СБУ спіймала митників на схемі з автомобілями

На Черкащині співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб Черкаської митниці ДФС на зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що інспектори Черкаської митниці ДФС разом із працівниками комерційної структури, що спеціалізується на наданні послуг із розмитнення товарів, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників транспортних засобів”, – вказали у спецслужбі.

Під час митного оформлення, як зазначається, зловмисники “вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про реальну ринкову вартість ввезених автомобілів”. “Таким чином занижувалися суми сплати до бюджету обов’язкових митних платежів”, – додали у СБУ.

“Через функціонування такої “програми лояльності” протягом січня-травня поточного року ділки збагатилися на більше ніж 200 тисяч доларів США. За попередніми висновками експертів, за цей же період державний бюджет недоотримав майже 2,5 мільйони гривень”, – додали у спецслужбі.

Під час санкціонованих обшуків в офісі брокерської компанії, як вказано, правоохоронці вилучили печатки, технічну документацію на транспортні засоби, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність групи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.