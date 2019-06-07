В Україні здорожчали 70% соціальних продуктів

В Україні в травні відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів.
“Загальна вартість продуктового кошика стала вище на 0,4%”, – повідомив у фейсбук директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає Обозреватель.
ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в травні:
Морква — на 14,4%
Яблука — на 13,9%
Буряк — на 9,1%
Картопля — на 7,7%
Ячна крупа — на 4,2%.
Крім того, пшоняна крупа подорожчала на 3,9%, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого сорту та житнього хліба — на 1,1%, риба морожена — на 1%, батон — на 0,9%.
Водночас куряче філе подорожчало на 0,8%, свинина і манка — на 0,6%, сметана — на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса і вершкове масло — на 0,3%, макарони, борошно, молоко і цукор — на 0,2%.
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