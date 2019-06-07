В Архангельській області оголосила голодування арештована учасниця протестів в Шиесе, экоактивистка Ганна Шекалова. Про це йдеться в паблике «Помор’я — не смітник!» в соцмережі «ВКонтакте», а також повідомляє «Північно-Захід. МБХ медіа».

З якої причини Ганна Шекалова оголосила голодування і які вона висуває вимоги, поки не уточнюється. За словами активістів, жінка знаходиться у спецприймальнику в Котласе. 6 червня її заарештували на п’ять діб за статтею 20.2.2 Кпап («Організація масового одночасного перебування громадян в громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку») і оштрафував на 500 рублів за статтею 9.3 Кпап (Непокора вимозі співробітника поліції»).

Ганна Шекалова — «старожил» протестів в Шиесе. Наприкінці травня вона брала участь у зіткненнях з співробітниками Омону і Росгвардии, після чого їй була потрібна госпіталізація. Разом з Шекаловой були затримані з застосуванням сили активісти Ілля Трубачов, Олексій Бобрецов, Максим Магомедов.

Нагадаємо, на початку квітня в Архангельську пройшли хода та мітинг на знак протесту проти будівництва полігону, на який планують звозити сміття з Москви. В ході протестних заходів городяни вимагали відставки губернатора Ігоря Орлова. Глава регіону назвав вийшли на вулиці «шелупонью». На акціях протесту були затримані десятки людей, у тому числі журналісти.

На станції Шиес сталася вже ціла серія зіткнень противників сміттєвого полігону і силовиків. Біля станції Шиес активісти розбили табір і оголосили безстроковий протест з-за будівництва звалища. За словами очевидців, в результаті зіткнень багато экоактивисты отримали травми. Так, 27 травня протистояння закінчилося тим, що один з протестувальників отримав травму ноги і спини, іншому розбили обличчя. Ще одного чоловіка відвезли на швидкій допомозі з-за гіпертонічного кризу.

Вартість полігону, де планують зберігати столичні побутові відходи, оцінюється в 10,5 млрд рублів. Очікується, що площа звалища складе більше 5 тис. гектарів. Через йдуть протестів влади заявили, що будівництво буде припинена 15 червня, до цього часу будуть проводитися необхідні інженерні, геологічні та екологічні вишукування.