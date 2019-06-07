Анатомія чуток: Кремль здає всіх?

Москва веде переговори з США по Ірану і Венесуелі, а всередині країни закручування гайок призводить до несподіваних відставок і зачисткам.

На що можна обміняти Іран?

З’явилася інформація, що Росія відкликала більшу частину своїх військових консультантів з Венесуели. При цьому підтверджуються плани провести наприкінці червня в Єрусалимі саміт на рівні глав радбезів Ізраїлю, США та РФ. Там Миколою Патрушевим і Джоном Болтоном в присутності ізраїльського колеги нібито буде обговорюватися питання спільного тиску на Іран.

Зрозуміло, російська влада всі ці чутки або не коментують, як у випадку з підготовлюваною єрусалимської зустріччю, або спростовують, як у випадку з Венесуелою. Що, втім, не заважає американцям стверджувати, що росіяни, мовляв, не тільки вже виїхали з Каракаса назад на батьківщину, але ще й повідомили про це Вашингтон.

Треба зауважити, що чутки про те, що США запропонували Кремлю якусь угоду щодо Ірану, з’явилися ще напередодні зустрічі держсекретаря США Майкла Помпео з Сергієм Лавровим і Володимиром Путіним в Сочі 14 травня. Глава американської дипломатії прилетів туди з Європи, яку відвідав, щоб підготувати лідерів країн ЄС до різкого посилення тиску на Іран — аж до можливого військового конфлікту.

Ізраїльські джерела стверджують, що на єрусалимському саміті мова може зайти про досить масштабне розміні. У американців і ізраїльтян нібито є відомості, що іранці почали потроху вичавлювати росіян із Сирії, знову беручи під контроль Башара Асада. Тому Вашингтон з допомогою своїх ізраїльських союзників готовий допомогти Москві зберегти ексклюзивний контроль над Асадом (і Сирією в цілому). Американці та Ізраїль навіть готові де-факто визнати його нинішній уряд. В обмін на це сирійську територію спільними зусиллями повинні зачистити від іранців і дружніх їм збройних угруповань, в першу чергу, шиїтської «Хезболли».

Але це ще не все. Росія повинна відмовитися від продажу Ірану зенітно-ракетних комплексів С-400, про операції за яким (хоча дипломатичні джерела в Москві, заперечують), нібито йшли останнім часом переговори з Тегераном. З урахуванням того, що військовий конфлікт з Іраном стає все більш імовірним, американці не хотіли б, щоб їх авіації довелося мати справу з новітніми російськими розробками. Крім того, «в обмін на Сирію» Кремль повинен підтримати і нові санкції проти Ірану.

Охоронці більше не в моді

У самій Росії в теж час раптово у відставку «за сімейними обставинами» пішов т.в.о. губернатора Астраханської області, колишній співробітник ФСО Сергій Морозов, якого згадують в числі колишніх «охоронців Путіна». Він продовжить кар’єру десь в надрах російських спецслужб, а на його місце всього за три з невеликим місяця до виборів прийшов замполпреда президента Ігор Бабушкін. Теж кадровий чекіст, але без знайомства особисто з президентом.

Кремль при цьому і від особи різноманітних джерел, і вустами прес-секретаря глави держави Дмитра Пєскова запевняє, що експеримент з призначенням губернаторами президентських охоронців зовсім не провалився. У Морозова, мовляв, рейтинг був під 60%, так що він міг перемогти відразу в першому турі. Та й взагалі, успішні нібито всі його колеги «по цеху», до яких відноситься, наприклад, тульський губернатор Олексій Дюмін, у свій час відомий навіть потенційним наступником глави держави.

Відставка Морозова, тим не менш, породила різні чутки. Наприклад, що Володимиру Путіну більше не до душі ідея робити колишніх охоронців главами регіонів, тому що всі проблеми вони намагаються вирішувати, звертаючись за грошима до нього особисто, або випрошуючи трансферти з федерального бюджету. При цьому якість їх управлінських рішень нібито нижче, а корупційність часто навіть вище, ніж «середній губернаторський рівень по країні.

Заговорили навіть про те, що співробітники президентської адміністрації вмовили главу держави піти на експеримент: прибрати Морозова, щоб розчистити дорогу до губернаторському посту для опозиціонера Олега Шеїн з «Справедливої Росії». Хоча в таку широту душі влади віриться, звичайно, важко.

«Газпром» не варто Петербурга

Цікава ситуація склалася в Санкт-Петербурзі, де раптово, ще до відставки Морозова, пішли чутки про те, що т.в.о. губернатора Олександр Бєглов буде відсторонений від посади рівно за тією схемою, за якою це сталося в Астрахані. На його місце, правда, готували мало кому відомого силовика, а відразу главу «Газпрому» Олексія Міллера.

Акції компанії на цих чутках різко рвонули вгору, що, до речі, добре показує, як інвестори оцінюють роботу нинішнього менеджменту найбільших російських держкомпаній.

Однак дива поки не сталося. Олексій Міллер ні про яку відставку не оголосив, а Олександр Бєглов, якому активно допомагає обратися мало не половина президентської адміністрації, продовжує передвиборну кампанію.

Саму ж історію про Міллера запустив то хтось, хто хотів насолити главі «Газпрому», наприклад, чи якийсь інвестор, який хотів пограти на скачках курсу акцій. Нарешті, третій варіант — це могли бути піарники самого Беглова, які вирішили таким екстравагантним чином «розворушити» електорат.

Зачистка внз

В МДІМВ, як ходять чутки, вирішили не продовжувати контракт із завідувачем кафедри зв’язків з громадськістю політологом Валерієм Солов’єм, відомим своїми яскравими критичними коментарями на адресу чинної влади (хоча вони і рідко носять власне політологічний характер).

Ну а напередодні появи цього слуху стало відомо, що у Вищій школі економіки взагалі розформовують департамент політичних наук, а його залишки з’єднують з департаментом держуправління — і все це нібито для того, щоб звільнити з «Вишки» десяток недостатньо лояльних Кремлю політологів.

Природно, відразу пішли чутки, що це частина великої кампанії, в рамках якої Кремль зачищає великі вузи, які раніше служили вітриною російського лібералізму, власне від лібералів. Щоправда, є й інший варіант. Нібито в Кремлі образилися на те, як ліберальні коментатори розкрутили тему падіння рейтингу Володимира Путіна. І хоча в реальності це сама влада своїми невмілими діями вивели цю тему в топ новин, крайніми було вирішено визнати опозиційних політологів. За яким Кремль і наніс удар. Принаймні, з тієї їх частини, до якої йому легше було дотягнутися.