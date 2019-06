Мама Ілона Маска вдягнулася в наряд від українського бренду

71-річна мати підприємця Ілона Маска Мей Маск взяла участь в глобальному форумі Health Summit в Нью-Йорку.

Мама мільярдера, відомого винахідника Ілона Маска, Мей Маск засвітилася в костюмі з нової колекції українського бренду Darja Donezz.

У цьому вбранні 71-річна модель з’явилася на форумі Health Summit в Нью-Йорку. Фото з заходу бізнес-леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

View this post on Instagram

I had so much fun talking about #nutrition, @biggreen, @covergirl, #modeling, working with @boost_drinks and how the #health industry can target people over 50 on social media. #HealthSummit #pharmagram. Thank you @instagram @facebook for inviting me. I truly enjoyed sharing some pearls of wisdom and how social media has helped my career. #stylist @juliaperryh Look Designed by @darja_donezz @byfar_official @ronaldvanderkemp 📸 @khlophoto #KeepSmiling #itsgreattobe71

A post shared by Maye Musk (@mayemusk) on Jun 4, 2019 at 9:33am PDT

“Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельному бізнесі та про те, як фармацевтика може орієнтуватися на людей старше 50 років в соціальних мережах. Спасибі Instagram і Facebook за запрошення. Я дійсно люблю ділитися такими перлинами мудрості й тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар’єрі “, – написала Мей, зазначивши в пості дизайнера Дарину Донець.

Дарина у свою чергу поділилася своїми емоціями в Instagram. За її словами, вона плакала і сміялася, коли дізналася, що стилісту Мей Маск сподобалися її вироби.

“Коли я попросила свою команду спробувати написати Мей Маск, то її позитивну відповідь здавався фантастикою. Моє захоплення нею не має межі, якщо станеться диво, то я повірю у свою роботу ще більше і це дасть сили йти далі в напрямку стрілки мого компасу”, – згадує дизайнер.

Про позитивну відповіді вона дізналася, перебуваючи за кермом.

“Ви уявляєте всю романтику моменту, коли фоном і плюсом до всіх емоціям грає пісня з кінофільму Брудні Танці Time of my life. Я починаю плакати. І кричу, що не можна говорити таке, коли я за кермом. Сміх, сльози, Time of my life … чорт! це було круто! “, – написала Донець.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!