Якщо Зеленський вважає, що в ОРДЛО щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа, — Климпуш-Цинцадзе

Президент Володимир Зеленський повинен пояснити свої слова про «контроль Росії над незаконними збройними угрупованнями.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка. Тому, що якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ в заяві Президента виглядає майже стабілізуючої стороною. Це те, що хоче чути Путін», — написала вона.

Разом з тим Климпуш-Цинцадзе закликала негайно провести службове розслідування щодо цієї заяви.

«Пояснення Глави держави повинні бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент повинен бути свідомим щодо небезпек, на які він ставить державу», — резюмувала вона.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм та 120 мм мінометів позицій спецпідрозділу «Азов» поблизу населеного пункту Новолуганское на Светлодарской дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів отримали поранення і травми.

У свою чергу, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганского в Донецькій області та інших населених пунктів у ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.