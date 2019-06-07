Киянин отримав довічний термін за нанесення 30 ножових поранень своєму приятелеві

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок 33-річному чоловікові, який завдав більше 30 ножових поранень потерпілого.

Вбивцю засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. У прокуратурі розповіли, що приятелі перебували вдома у загиблого.

Між ними стався конфлікт, в ході якого засуджений почав наносити удари кухонним ножем. На наступний день вбивця повернувся у квартиру і викрав цінні речі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.