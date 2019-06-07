5 продуктів, які допомагають зменшити біль при артриті

За свідченням Фонду Артриту з головним офісом в Атланті (штат Джорджія, США), сьогодні налічується понад 100 різновидів цієї недуги.

Спершу у хворого порушується рухливість суглобів і виникає запалення. Потім суглоби починають руйнуватися. Процес цей незворотній. Гормональні препарати ефективні лише на етапі запалення. Для зруйнованих тканин вони не дієві.

Проте зменшити біль багатьом допомагає страждаючим вибір певних продуктів. Ось основні з них.

Хрестоцвіті овочі

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Цвітна капуста, а також брокколі, брюссельська капуста, крес-салат, кольрабі, редис і ріпа служать хорошим джерелом клітковини, містять каротиноїди, вітаміни C, E, K. Вживання жаркого або салату з них пригальмує руйнування суглобів.

Часник



Він навряд чи дозволить піти на побачення, проте на деякий час зніме біль. Містяться в ньому вітаміни В6, С, марганець, селен, фосфор, кальцій, калій, залізо та мідь зменшують запалення суглобів.

Вода



Це – самий елементарний і чарівний по своїм властивостям напій. Саме вода сприяє тому, щоб з тіла вимивалися токсини.

Крім того, питна вода (особливо перед їжею) не дає з’їсти зайвого, сприяючи зниженню ваги. А як раз надмірна вага може посилити артрит, подагру та інші захворювання.

Кавун



Говорячи про воду, згадуємо також про кавуни. Він на 92% складається з води, що допомагає позбутися від токсинів, змащує суглоби. Але не тільки вміст води робить кавун незамінним для страждаючих артритом. Вчені стверджують, що споживання багатого каротиноїдами кавуна зменшує запалення.

Авокадо



Багато прихильників здорового харчування люблять цей ніжний, немов морозиво, плід. Його чудова текстура обумовлена вмістом протизапального мононенасиченого жиру. Авокадо також багатий лютеїном, є потужним антиоксидантом. Лютеїн гальмує розвиток ревматоїдного артриту.

Авокадо допомагає захистити клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. А саме пошкодження вільними радикалами клітин суглоба є основною проблемою артриту і також нестерпного болю, пов’язаної з ним.

За матеріалами Food Prevent

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