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В Україні заговорили про зняття блокади Донбасу: ГПУ прийняла рішучі заходи

07.06.2019

Генеральна прокуратура України порушила справу за заклик зняти економічну блокаду Донбасу і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Ролик з його заявою опублікований на сторінці в Facebook.

Відзначається, що відомство порушило загалом три кримінальні провадження. Також завели справу із закликами заборонити українським військовим відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.

«Сьогодні я особисто зареєстрував у Реєстрі досудових розслідувань резонансну справу за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно (державне чи приватне), збирають ніби податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність за чотири мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії та воді», — сказав Луценко.

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