Стали відомі прізвища бійців, загиблих під Новолуганским

У ніч на 7 червня в результаті артобстрілу позицій спецпідрозділу «Азов» біля Новолуганского загинули двоє бійців Дмитро Пругло («Круглий») і Максим Олексюк («Максон»). Про це повідомляє прес-служба «Азова».

«Ворог підступно нехтуючи усіма домовленостями і режимом припинення вогню, атакував наші опорні пункти з артилерії 122 мм та 120 мм мінометів», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Дмитро Пругло прийшов в «Азов» ще в 2014 році, брав участь у всіх ключових боях підрозділу, де показав свої мужність і професіоналізм». Він обіймав посаду заступника командира роти по роботі з особовим складом. Бійцю було 28 років.

Максиму Олексюку було 23 роки, він приєднався до «Азова» в 2017 році. «За півтора року служби проявив себе відданим військовій справі, відповідальним і щирим побратимом», — відзначили в «Азові».