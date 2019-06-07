Що дозволено Америці

Свобода особистості і можливість публічної критики власного уряду — показник суті чинного в країні політичного режиму.

Коли заходять розмови про свободу в Росії й Америці, завжди пригадується один старий радянський анекдот. Посперечалися росіянин і американець, де більше свободи в СРСР або США. Американець говорить: «Я можу вийти на галявину поряд з Білим домом, крикнути „Рейган-дурень“, і мені за це нічого не буде». «Здивував, — відповідає російська, — я теж можу вийти на Червону площу, крикнути: „Рейган-дурень“, і мені за це нічого не буде»…

Розповідаючи цей анекдот на своїх кухнях, радянські люди початку 1980-х років сміялися, дізнаючись рідну дійсність. Кому-кому, а їм було добре відомо, що вийде, якщо на Червоній площі крикнути «Брежнєв дурень». Вже точно буде не до сміху.

Між тим, проблема свободи особистості, можливості критики власного уряду, глави держави — аж ніяк не абстракція. Це калька політичної системи, показник суті правлячого режиму.

Не можна сказати, що за останні 30-40 років в нашій країні в цьому плані нічого не змінилося. Тут питання — з чим порівнювати. Якщо з Росією 2010-х років, не кажучи вже про 1990-ті — на початку 2000-х, то, порівняно навіть з цілком вегетаріанським роками кінця епохи застою, у нас тут сьогодні майже буйство свободи.

Звичайно, з моменту приходу до влади Володимира Путіна в 2000 році простір свободи в країні безперервно і послідовно скорочується. Його стиснення почалося майже з самого початку правління нового президента по мірі того, як держава прибирало до рук телеканали, а потім початок «освоювати» і простору інтернету. Так, і з тією свободою слова, про яку йшлося у згаданому анекдоті, в нинішній Росії вже теж проблеми — зараз як гукнеш на Червоній площі, так запросто потрапиш під статтю «образу влади».

Три-чотири напіввільних видання, яким височайше дозволено тактовно критикувати верховного правителя, покликані демонструвати росіянам і світовій спільноті, що країна за цим показником поки не скотилася на рівень 30-80-х років XX століття. Однак тенденції спрямовані в ту сторону.

І все ж навіть кращий час для свободи в Росії — єльцинські роки — у нашій країні неможливо було уявити собі той її рівень, який був і тоді (і особливо сьогодні) на Заході.

Візьмемо «найважливіше з мистецтв» — кіно. Фраза, як відомо, приписують Володимиру Леніну, проте насправді її виголосив голова Наркомосу Анатолій Луначарський, а Ленін, вихований в класичних традиціях, лише повторив її, та й то з часткою іронії. Тим не менш, Луначарський, що називається, потрапив в точку. У силу масовості, загальнодоступності (кіно адже може дивитися і неосвічена людина), а також впливу на свідомість людей, кінематограф і справді став головним з мистецтв ХХ століття і все ще залишається таким в ХХІ столітті.

Примітно, що в США, які ліва і окололевая публіка продовжує вважати головним ворогом, за останні двадцять років з’явилася низка вельми касових фільмів і серіалів, в яких позитивні герої лають Америку на чому світ стоїть: називають її «фашистською державою», «імперією» та іншими нехорошими словами.

Наприклад, видатний фільм Ренні Харліна «Довгий поцілунок на ніч» (1996) з блискучими акторами в головних ролях. За формою це крутий бойовик, чудово зроблений екшен — нічого зайвого. У ньому все логічно, послідовно випливає одне з іншого.

Сюжет фільму сьогодні новим назвати не можна — за останні років двадцять він багаторазово обкатаний в інших картинах: суперагент спецслужб (в даному випадку, суперагентша) Саманта Кейн (Джина Девіс), ведуча вже кілька років звичайну життя простої шкільної вчительки і примірної мами, страждає амнезією. Про своє минуле вона не пам’ятає рівним рахунком нічого. Однак воно наздоганяє її в особі людини, який увірвався в його будинок і намагається вбити. «На автоматі» вона застосовує навички самооборони, яким її навчили ще тоді, коли вона звалася Чарлі Бэлтимор і працювала на ЦРУ. Намагаючись зрозуміти причини події, вона зв’язується з колишнім поліцейським, а нині приватним детективом Мітчем Хэнесси (Семюел Л. Джексон).

Розслідування, проведене ними, призводить Саманту-Чарлі і Мітча до колишнім колегам Бэлтимор з ЦРУ, які зайняті важливою справою — вони готують грандіозний теракт із застосуванням хімічної зброї у невеликому американському містечку на кордоні з Канадою. Один з головних організаторів майбутнього злочину Тімоті — співробітник спецслужб і батько маленької дочки Саманти Чарлі.

Ключова сцена фільму розігрується, коли Саманта і Мітч опиняються в руках црушників на чолі з начальником Тімоті, який вимовляє найбільш примітну фразу фільму: «Пам’ятайте вриваючись у Всесвітньому торговому центрі (1993)? Вони (араби) взяли на себе відповідальність за вибух з тим, щоб ми збільшили свій бюджет».

«Ви зобразите терористичний акт, щоб вибити гроші у Конгресу?», — здогадується вражений Мітч. «На жаль, я не знаю, як зобразити загибель чотирьох тисяч осіб, тому все буде по-справжньому. А провину ми звалимо на мусульман, як зазвичай. І я отримаю фінансування», — говорить начальник Тімоті.

Таким чином, американцям у фільмі дозволено показати навіть не абстрактну «спецслужбу», а цілком конкретне ЦРУ, як організацію, де працюють люди, що планують і здійснюють масштабні теракти на території власної країни.

Тут, звичайно, все можна списати на популярність у публіки всіляких «теорій змови» і закрити обговорення, але важливий контекст. Не варто забувати, що фільм був знятий в 1996 році. Всього п’ять років тому розвалився головний стратегічний супротивник США — Радянський Союз. У влади в Америці Білл Клінтон — людина фактично соціал-демократичних поглядів, прагне налагодити взаємодію з керівництвом нової Росії, яка, в свою чергу, знаходиться в напіврозібраному стані.

У цій ситуації громадськість в обох країнах задається резонними питаннями: навіщо витрачати величезні кошти на армію та спецслужби, якщо серйозно воювати вже не з ким? А «лицарі плаща і кинджала» по обидві сторони Атлантики, в свою чергу, стурбовані планами політичного керівництва різко скоротити їх фінансування…

Проте в даному випадку питання не в тому, чи реальним щось подібне до того, що описується в «Довгому поцілунку на ніч», або це всього лише політ фантазії Ренні Харліна і Шейна Блека, який був на той момент (на хвилиночку!) найбільш високооплачуваним сценаристом Голлівуду. Головне в тому, що американський фільм з топовими акторами, режисером і сценаристом, так показує головну спецслужбу власної країни. І нічого їм за це не було…

Задамося питанням: чи можливе щось подібне в нинішній Росії. Просто уявіть собі, що в наших кінотеатрах йде фільм, в якому головні герої борються з бандою терористів, свивших собі гніздо на Луб’янці. Відповідь очевидна. Тут, звичайно, не можна не згадати долю книги «ФСБ підриває Росію», де висувалася версія про причетність спецслужб до вибухів житлових будинків у Буйнакську, Москві і Волгодонську в восени 1999 року.

Спочатку перші розділи цієї книги навіть вийшли з друку — у 2001 році їх публікувала «Нова газета». Але вже в 2004 році партія книг була заарештована міліцією — в «Новій газеті» вважають, що це сталося після порушення кримінальної справи за фактом розголошення держтаємниці. До речі, тоді журналісти, зокрема, відзначали, що книга в число заборонених не входить. Але і це змінилося в 2015 році, коли Хорольський районний суд Приморського краю визнав книгу «ФСБ підриває Росію» екстремістським матеріалом, на підставі чого вона внесена до відповідного переліку, де досі значиться під номером 2791.

Повернемося знову до Америки. Ще один голлівудський фільм із зіркою першого ряду Уіллом Смітом у головній ролі — «Ворог держави» (1998) «очорнює» іншу реально існуючу спецслужбу США — Агентство національної безпеки (АНБ), яка в кіно не зупиняється перед вбивствами, щоб допомогти проштовхнути законопроект, зазіхає на особисте життя американців.

Фільм «Залізна людина-3», що вийшов на екрани в 2013 році, одним з двох сценаристів якого був все той же Шейн Блек, обігрує версію, згідно з якою терорист № 1 усама Бен Ладен (у картині він, втім, носить ім’я Мандарин, але зовні — копія Бін Ладена) — чергова містифікація американських спецслужб, а на ділі посередній актор, якого ці самі спецслужби просто найняли зіграти потрібну їм роль.

Один з позитивних (що важливо) героїв популярного американського серіалу «Кістки» Джек Ходжинс (Томас Джозеф Таємниць) не раз називає Америку «фашистської країною». І зауважимо, ні йому, ні творцям серіалу теж «нічого за це не було». Чи можна уявити таке в нашій «антифашистської» країні?..

Список можна продовжувати довго. Тут і фільм «Славні хлопці» (2016), де теж звучать натяки, що США — «фашистське держава», особливо серія фільмів про суперагента Джейсона Борна (з 2002 по 2016 рік вийшло п’ять: «Ідентифікація Борна», «Перевага Борна», «Ультиматум Борна», «Еволюція Борна» і «Джейсон Борн»).

Ім’я Джейсон Борн, природно перегукується з іменем іншого кіношного суперагента — Джеймса Бонда. Проте різниця між ними величезна. Якщо перший вірою і правдою служить Її Величності і не відчуває жодних докорів сумління з приводу вбивства людей на славу старої доброї Англії, то франшиза про Борна в ідейному відношенні йде набагато далі.

У першому її фільмі («Ідентифікація Борна») суперагент, що втратив пам’ять, просто намагається «згадати все» і відбитися від колег, яким дано наказ вбити його за провал завдання (він не зміг вистрілити в колишнього африканського диктатора при його дітей). Це чимось нагадує сюжет «Довгого поцілунку на ніч». Однак у наступних частинах Борн фактично починає власну війну з «конторою».

Останній фільм цієї серії — «Джейсон Борн» вже прямо відсилає глядача до реального агенту — Едварду Сноудену, який в деяких колах на Заході асоціюється з героєм, бросившем виклик власним державі в ім’я більш високу мету — захист свободи особистості.

Героїня «Джейсона Борна» Ніккі Парсонс (Джулія Стайлз) разом з групою ісландських хакерів зламує сервер ЦРУ. Борн поспішає їй на допомогу і після її загибелі добирається аж до директора Ленглі Роберта Дьюї (ще одна зірка — Томмі Лі Джонс), приставивши пістолет до його скроні. У результаті директора ЦРУ вбиває його ж підлегла Хэзер Чи (Алісія Вікандер). Причому глава ЦРУ представлений тут в образі запеклого мерзотника.

В одному з епізодів фільму є вже зовсім символічний момент. Борн і Парсонс йдуть в оточенні учасників антиурядової демонстрації в Греції на тлі червоних прапорів… З точки зору західних та російських лівих — повна відмова від системи…

Все це здорово, але знову запитаємо себе: чи можливий в нашій «антифашистської» країні касовий фільм з таким сюжетом, де позитивний герой приставляє пістолет до скроні запеклого мерзотника — директора рідної спецслужби? Або де він зливає всі секрети своєї «контори» і йде під червоними прапорами в антиурядовій демонстрації? Все це не більш ніж чергові риторичні питання…