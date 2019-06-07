Адміністрація Зеленського знімає відповідальність з РФ за вбивство українських бійців, – Ірина Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко обурена повідомленням Адміністрації президента про те, що Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над окупантами на Донбасі.

Про це вона написала у Facebook: «Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців, а…. відновить свій контроль над підрозділами. Відкрию «таємницю» – у РФ є повний контроль над так званою «владою» так званих ОРДЛО, й 400 км українського кордону. Я не знаю, скільки провисить ця новина.

«Новина «про «вкрадені монітори» жила пару днів, вчора їх знайшли в АП. Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Л. Кучми, а з сайтом президента України, й досі там висить, до речі. Правда, ЛДК вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися. Тепер АП президента України у своєму офіційному повідомленні знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів (до речі, за 2 тижню президентства Зеленського загинуло 12 наших воїнів, вічна їм пам’ять. Зеленський і телеканалі, що нікого його президентом, під час кампанії кричали, що Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеленському?

АП президента України сподівається, що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями. P. S. Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написавши і підсунув, чи Геращенко. А що богами комунікацій малося на увазі – чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєнні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців».