Стало відомо, скільки Коломойський має «ПриватБанку»

Борг пов’язаних з Ігорем Коломойським осіб і компаній перед «ПриватБанком» становить 212 млрд грн. Про це в інтерв’ю «НВ Бізнес» заявила заступник голови правління «Приватбанку» Галина Пахачук.

За її словами, ця сума підтверджена аудиторським

висновком. Також Пахачук зазначила, що коли зростає курс, збільшується і

зобов’язання по валютній позиції.

«Компанії, ймовірно, підконтрольні колишнім власникам банку,

на сьогодні в гривневому еквіваленті мають банку 240 млрд грн. 212 мільярдів

них підтверджені аудиторським висновком, кредити плюс відсотки, які

нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і

зобов’язання щодо валютної позиції», – повідомила заступник голови «Приватбанку».

Раніше SKELET-info повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позовну заяву Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів і визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».