Стало відомо, скільки Коломойський має «ПриватБанку»

Борг пов’язаних з Ігорем Коломойським осіб і компаній перед «ПриватБанком» становить 212 млрд грн. Про це в інтерв’ю «НВ Бізнес» заявила заступник голови правління «Приватбанку» Галина Пахачук.
За її словами, ця сума підтверджена аудиторським
висновком. Також Пахачук зазначила, що коли зростає курс, збільшується і
зобов’язання по валютній позиції.
«Компанії, ймовірно, підконтрольні колишнім власникам банку,
на сьогодні в гривневому еквіваленті мають банку 240 млрд грн. 212 мільярдів
них підтверджені аудиторським висновком, кредити плюс відсотки, які
нараховані, але не отримані. І відповідно, коли зростає курс, збільшується і
зобов’язання щодо валютної позиції», – повідомила заступник голови «Приватбанку».
Раніше SKELET-info повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позовну заяву Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів і визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».