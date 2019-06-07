У Києві створили карту «якості повітря»

Міська ініціатива Kyiv Smart City запустила платформу моніторингу якості повітря в столиці. Сервіс доступний на порталі Air Kyiv Smart City.

Дані про якість повітря відображені на інтерактивній карті — з її допомогою кияни та гості столиці зможуть дізнатися, чим їм належить сьогодні дихати в конкретному районі.

Щоб перевірити якість повітря, необхідно вибрати на карті визначений район і показник. Зараз дані знімають для 10 різних районів столиці — у майбутньому мережу планують розширити до 30 незалежних вимірювальних станцій.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві підтримають ініціативу ООН #Бій забруднення повітря.

За матеріалами УНІАН

Читайте також:

Стародавні римляни забруднювали повітря

У Лондоні поселять на дахах планктон, щоб очистити повітря

На Землі не залишилося місць з чистим повітрям — вчені