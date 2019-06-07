У Києві створили карту «якості повітря»

Міська ініціатива Kyiv Smart City запустила платформу моніторингу якості повітря в столиці. Сервіс доступний на порталі Air Kyiv Smart City.
Дані про якість повітря відображені на інтерактивній карті — з її допомогою кияни та гості столиці зможуть дізнатися, чим їм належить сьогодні дихати в конкретному районі.
Щоб перевірити якість повітря, необхідно вибрати на карті визначений район і показник. Зараз дані знімають для 10 різних районів столиці — у майбутньому мережу планують розширити до 30 незалежних вимірювальних станцій.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Києві підтримають ініціативу ООН #Бій забруднення повітря.
За матеріалами УНІАН
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