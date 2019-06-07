Апаршин очолить оборонний департамент АП, — Гриценко

Іван Апаршин очолить департамент оборонної політики Адміністрації президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко, чиїм соратником є Апаршин.

«Я думаю, що це вже не секрет, що Іван Апаршин працює в Адміністрації президента, і найближчим часом буде затверджена структура Адміністрації, і він попередньо очолить департамент оборонної політики. Він буде радити безпосередньо президенту ті речі, які будуть важливі для країни», — сказав він.

Нагадаємо, в квітні тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду експертів. Серед її членів був Іван Апаршин – експерт з безпеки та оборони. У 2005-2007 роках він був директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України, коли відомство очолював Анатолій Гриценко.