Партії «Опозиційний блок», «Миру і розвитку», «Відродження», «Наші» і «Довіряй справах» йдуть на вибори разом

Політичні партії «Опозиційний блок», «Партія миру і розвитку», «Наші», «Відродження» і «Довіряй справах» об’єдналися для участі у виборах у Верховну Раду. Про це у Facebook повідомив заступник глави парламентської фракції «Оппоблока» Олександр Вілкул.

«Ми об’єдналися! Партії «Опозиційний блок», «Партія миру і розвитку», «Наші», «Відродження» і «Довіряй справах». Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні «реформи». Реалізувати це можемо тільки ми», — написав він.