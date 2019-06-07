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Партії «Опозиційний блок», «Миру і розвитку», «Відродження», «Наші» і «Довіряй справах» йдуть на вибори разом

07.06.2019

Політичні партії «Опозиційний блок», «Партія миру і розвитку», «Наші», «Відродження» і «Довіряй справах» об’єдналися для участі у виборах у Верховну Раду. Про це у Facebook повідомив заступник глави парламентської фракції «Оппоблока» Олександр Вілкул.

«Ми об’єдналися! Партії «Опозиційний блок», «Партія миру і розвитку», «Наші», «Відродження» і «Довіряй справах». Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні «реформи». Реалізувати це можемо тільки ми», — написав він.

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