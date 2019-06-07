Росія стягує важку техніку до лінії розмежування

Командування Збройних сил Російської Федерації під виглядом проведення заходів бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилені заходи по підвищенню їх готовності до застосування. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на Головне управління розвідки.

У повідомленні сказано, що російське командування продовжує інтенсивну відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління і прийому особового складу.

Крім того, бойовики здійснюють радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами з метою приховування переміщення на передові позиції забороненого мінськими домовленостями озброєння і військової техніки.

Розвідка також повідомляє, що противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем і броньованої техніки за межами районів їх відводу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила контроль над своїми гібридними військами в Донбасі.