Зима влітку: як знімали серіал «Чорнобиль» на Троєщині

У соцмережах користувачі оприлюднили фото з місця зйомок міні-серіалу «Чорнобиль» від HBO в Києві. Однією з локацій творці серіалу використовували подвір’я багатоповерхівок по вулиці Радунська.

Зйомки проходили ще в червні минулого року, при чому в серіалі необхідно було показати зиму. Для цього декоратори посипали ділянку землі штучним снігом.

Місце зйомок. Фото: Антон Вітязь/Facebook Кадр з фільму, де використана локація в Києві

Користувачі в коментарях відзначили, що на кадрі з фільму, знятому у дворі київських багатоповерхівок, можна побачити відкриті вікна, утеплені стіни квартир, що не відповідає тому періоду, про який оповідає серіал.