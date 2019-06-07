«Газпром» капітулював у газовій суперечці з Україною, — російські ЗМІ

Газова суперечка Росії та України, яка почалася зі стрімкого підвищення цін в 2013 році, вилилась у скорочення транзиту і припинення поставок, і вірогідно, завершується капітуляцією «Газпрому».

Ціни на газ будуть знижені, запевнив він: для кінцевого споживача вартість газу знизиться на 25%. Транзитний контракт, який рік тому Міллер обіцяв розірвати через рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язаннями язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд доларів, також може бути продовжений, підкреслив глава «Газпрому».

Водночас Міллер поскаржився, що поки не було ніяких сигналів від нового українського президента з газових питань, додавши, що в цих умовах «Газпром» готовий обговорювати постачання і транзит з з партією «Опозиційна платформа — За життя», яку очолює кум президента Владіміра Путіна Віктор Медведчук.

Переговорні позиції «Газпрому» слабший труднощі з проектом Nord Stream 2, писали в квітні аналітики Moodу’s.

Будівництво трубопроводу, який, за задумом російської влади, повинен був замінити українську ГТС, затримується через рішення уряду Данії, яка так і не видала дозвіл на роботи у своїх територіальних водах.

Це може призвести до відстрочення введення проекту на 2020 рік, визнав у ятницю на ПМЕФ фінансовий директор Nord Stream 2 AG Підлогу Коркоран.

Втім, на цьому проблеми можуть не закінчитися. У квітні Європарламент прийняв директиву, що вимагає, щоб норми третього енергопакету застосовувалися і до морських газопроводів, що надходять до Європи з третіх країн.

Постачальник газу (наприклад, «Газпром») не може бути одночасно власником труби, при цьому доступ до потужностей газопроводу повинні мати незалежні добувачі. Це означає, що «Газпром» зможе втратити 50% потужності газопроводу.

«Нафтогаз» готовий до переговорів, альо ліше в тристоронньому форматі, за участю представників Євросоюзу, відповів Міллеру глава компанії Андрій Коболєв.

Він нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув російсько-український контракт, визнавши ряд його умов дискримінаційними і зобов’язаннями язавши російську сторону продавати Україні газ у першому кварталі 2019 року за 300 доларів за тисячу кубів, а в іншому кварталі — по 221 долар. Але робити це, за словами Кобелєва, «Газпром» відмовляється.

Натомість українська компанія купує газ у Європі істотно дешевше: у першому кварталі — з 259 доларів, в іншому кварталі — по 212, липнева ціна — 178, заявив Коболєв.

«За яких умов« Газпром », який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Прощення боргу «Газпрому» «Нафтогазу», відмовитися від будь-яких арбітражів, незастосування європейських правил в газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України — втрати і повернення в повну залежність від Кремля», — заявивши Кобелєв.