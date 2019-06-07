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СБУ запобігла потужний теракт у Запоріжжі

07.06.2019

За інформацією силовиків, бомба повинна була вибухнути після телефонного дзвінка. Спецслужба дізналася про підготовлюваний теракт заздалегідь, виконавець затриманий.

У відомстві зазначили, то зловмисник заклав бомбу, після чого відправився в готель для її активації. Включивши новини він зрозумів, що бомба не вибухнула, після чого повернувся на місце злочину для з’ясування причини.

Зловмисник прибув у Запоріжжя з Донецька, а закладена ним бомба виявилася досить потужною і мала радіус ураження близько 10 метрів.

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