В киберполиции рассказали, как защитить свои банковские счета

Специалисты киберполиции предоставили гражданам действенные советы по защите своих сбережений, сообщает пресс-служба киберполиции.

В полиции рассказали, что сейчас самая распространенная из мошеннических схем выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями) и склоняют абонента чтобы тот перезвонил. Далее – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривен), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над картой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

Стоит отметить, что меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить банк и подтвердить свою личность, предоставив сотруднику банка личный паспорт.

Другая, не менее распространенная, мошенническая схема проводится при помощи специальных скиминговых устройств, которые устанавливаются преступниками в банкоматы. Для этого даже не нужно открывать его. Злоумышленникам достаточно несколько секунд, чтобы установить мини камеру и поместить в картоприемник специальное устройство для считывания информации с клиентской карточки. Внешне такие устройства вообще не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка.

“Обычно такие правонарушения совершаются преступными группами: один из участников устанавливает скимминговое устройство на банкомат, другой – изготавливает поддельную банковскую карточку (так называемый “белый пластик”), последний – обналичивает похищенные средства. При этом, для сокрытия следов своей деятельности, они могут находиться даже в разных странах”, – рассказывают в полиции.

С момента компрометации до момента фактического снятия средств может проходить не одна неделя. Поэтому специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карты. Также такие действия рекомендуется проводить после возвращения из заграничной поездки.

Чтобы минимизировать риски хищения средств с вашего банковского счета, киберполиция советует:

Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его сторонним лицам;

Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга. Иначе Вы можете скачать себе поддельный приложение;

У большинства украинских операторов мобильной связи возможно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты;

Не передавайте карту посторонним лицам во время расчетов в заведениях общепита, магазинах и т. п;

Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн. Они могут быть фишинговыми;

Для онлайн-расчетов рекомендовано использовать сайты (с защищенным протоколом https://).

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