Китайский лидер назвал Трампа другом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность в том, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве отношение с Китаем.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает .

“Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля…Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп – мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован”, – сказал китайский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. Сегодня в США сообщили, что решили отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня.

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