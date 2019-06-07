«Вимагала 20 тисяч»: Тренер Нацсборной погоріла на хабарі

СБУ затримала головного тренера Національної збірної команди України з підводного спорту і підводної діяльності під час отримання нею хабара в 20 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Жінка вимагала гроші від тренера однієї з приватних ДЮСШ.

«За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання у ластах», — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, затримана жінка є співробітницею «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту.

Її затримали в Києві під час отримання хабара, вирішується питання про оголошення затриманої за підозри у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара), і обрання запобіжного заходу.