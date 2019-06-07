Міжнародні резерви України зменшилися в травні на $1,1 млрд

Міжнародні резерви України у травні зменшилися на 5,5% із-за значних обсягів погашень за держборгом і склали $19 млрд 401,6 млн.

По-перше, виконання зобов’язань України за державним боргом. На обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті минулого місяця було направлено $1 801,1 млн. зокрема, $1 281,3 млн становили платежі з обслуговування та погашення єврооблігацій та облігацій внутрішньої державної позики. Також $446,5 млн було сплачено за зобов’язаннями уряду і Національного банку україни перед Міжнародним валютним фондом. Інші засоби спрямовані на обслуговування боргу перед іншими міжнародними фінансовими організаціями.Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на $426,7 млн і фінансуванням від Світового банку на $10 млн.

По-друге, переважно сприятлива ситуація на валютному ринку. В цілому чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на $160,6 млн. В травні пропозиція валюти була вище попиту, перш за все, завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, а також подальшого зростання інвестицій нерезидентів у гривневі державні цінні папери. В результаті, Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $203,6 млн (з них $171,5 млн– у формі інтервенцій щодо вибору найкращої ціни), не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами. У той же час для згладжування курсових коливань протягом місяця Національний банк продав лише $43,0 млн у форматі інтервенції за єдиним курсом.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). Минулого місяця їх вартість збільшилася на $80,7 млн.

Станом на 1 червня обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань та поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо,міжнародні резерви України до 1 травня скоротилися до $20,524 млрд. порівняно з 1 квітня резерви зменшилися на $108 млн.