Українському бюджету не вистачає 100 млрд. грн. Де візьмуть гроші

Надходження доходів і виконання видатків державного бюджету України відбувається нижче плану. Про це повідомив старший фінансовий аналітик інвестиційно-консалтингової групи ICU Тарас Котович. За його словами, погіршення бюджетних показників відбувається з-за великих виплат з відшкодування ПДВ (особливо в січні), з-за недонадходження акцизу з тютюновим виробам та іншим товарам. А також за зміцнення курсу гривні порівняно з показником, закладеним у бюджет.

«Звітність за чотири місяці демонструє досить високий рівень виконання планів по фінансуванню за рахунок боргових джерел. Однак значна частина залучень була короткостроковою. І частина вже погашена, а частина належить погасити в найближчі місяці і до кінця року», — зазначив Котович.

Тим не менш, говорить аналітик, частка короткострокових позик скорочується. Станом на кінець травня 2019 року вона склала 75% за рахунок ОВДП зі строком погашення до 1 року, і 64% — за рахунок держоблігацій з погашенням в 2019 році. Для порівняння: в 2019 році ці показники за підсумками травня становили 67% і 52%, відповідно.

«Якщо виключити це фінансування, то можна вважати, що бюджет отримав лише 55 млрд. грн., а не 156 млрд. (за підсумками п’яти місяців). Тобто, виходячи з минулорічної практики, ще 100 млрд. грн. потрібно залучити додатково, не випускаючи більше ОВДП з погашенням в 2019 році», — підкреслив Котович.

Структура інвесторів

У 2019 році велику роль відіграють інвестиції нерезидентів. За п’ять місяців приріст їх портфеля ОВДП становив 36 млрд. грн., а частка в загальному обсязі ОВГЗпревысила 5% або впритул наблизилася до 10%, якщо виключити портфель НБУ.

Фізособи вже вклали в ОВДП більш як 9 млрд. грн., приріст відбувався і за рахунок гривневих паперів, і за рахунок валютних. «Частка гривневих зросла з 23% до 33% на початок року», — кажуть у ICU.

Відсоткові ставки

Зниження інфляції нижче 10% і рішення НБУ за обліковою ставкою поки не дуже впливають на дохідність ОВДП з терміном обігу один рік і більше. Зниження процентних ставок стосується поки коротких облігацій з терміном 3-6 місяців, уточнили експерти ICU.

Структура боргу

Завдяки притоку інвестицій нерезидентів в гривневі облігації, посилення гривні і низькому рівню зовнішнього (і валютного у цілому) фінансування, частка гривневого боргу в борговому портфелі країни збільшилася.

«Відношення боргу до ВВП продовжить рухатися в бік зниження нижче 60%», — запевнив Котович.

Валютні виплати

Мінфін не поспішає з зовнішніми позиками. Ситуація на ринку не дуже сприятлива, а при відсутності активної програми з МВФ ймовірність випуску єврооблігацій дуже низька. Ціна розміщення занадто висока. Тому виплати травня зроблені за рахунок резервів, і вони, швидше за все, будуть джерелом і у вересні. На піку платежів.

«Що стосується валютних ОВДП — рівень рефінансування цих виплат 74%, але може покращитися і уряд може навіть поповнити свої валютні рахунки для зовнішніх виплат на хвилі сезонного ослаблення гривні», — резюмував Котович.