Тереза Мей пішла у відставку: усі подробиці

Британський прем’єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку з посади лідера Консервативної партії.

Про це повідомив парламентський комітет 1922. Таким чином Мей позбулася і посади прем’єр-міністра, але буде виконувати його обов’язки, поки не буде обраний новий лідер (процес вибору прем’єра розпочнеться 10 червня і завершиться не пізніше 28 липня).

Про рішення піти у відставку вона оголосила ще в кінці травня, розплакавшись під час свого виступу. «Я роблю це не з образою, а з великою і щирою вдячністю за можливість служити країні, яку люблю», — говорила вона.

Західні ЗМІ раніше склали перелік головних претендентовна місце прем’єра. Серед них екс-міністр закордонних справ і колишній мер Лондона Борис Джонсон, заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув і лідер Палати громад Андреа Лідсом.