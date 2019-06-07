Додон: у Молдові пройдуть дострокові парламентські вибори

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що в країні пройдуть дострокові парламентські вибори, оскільки Партія соціалістів і політичний блок «ACUM» не досягли консенсусу у питанні формування коаліції.

Про це глава Молдови заявив за підсумками засідання Республіканської ради Партії соціалістів, яке відбулося в Кишиневі, передає «Укрінформ».

«Всім відомо, що Партія соціалістів запропонувала політичному блоку «ACUM» створити парламентську коаліцію. Були й офіційні, і неофіційні переговори між представниками двох політичних сил, але ми побачили, що блок залишився на тих самих позиціях: вони не готові проголосувати за лідера соціалістів на посаду спікера, не готові надати Партії соціалістів кілька міністерств, а також не згодні з поверненням повноважень президенту. Таким чином, ми не можемо створити коаліцію з блоком «ACUM», швидше за все, ми підемо на дострокові вибори», — повідомив президент Молдови.

Стосовно можливої коаліції з Демократичною партією, президент заявив, що це питання соціалістами не розглядається.

«Ще в квітні ми чітко заявили: або коаліцію з правими, або дострокові вибори. Створення коаліції з Демпартією не розглядається», — наголосив Додон.

Раніше Конституційний суд Молдови виніс вердикт про те, що максимальний строк для затвердження нового уряду закінчується в п’ятницю, 7 червня, після чого президент має право розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Вердикт аргументований тим, що відлік 90 днів ведеться не з дня першого засідання парламенту (21 березня), а з дня визнання виборів такими, що відбулися, тобто від 9 березня нинішнього року.

Як відомо, за результатами парламентських виборів, які пройшли в Молдові 24 лютого, в новий парламент увійшли Партія соціалістів (35 мандатів зі 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості і подальшого затвердження уряду необхідні голоси як мінімум 51 депутата.

Згідно із законодавством, якщо протягом трьох місяців після початку роботи парламенту нового скликання коаліція не створюється, то президент має право розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

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