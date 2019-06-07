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Додон: у Молдові пройдуть дострокові парламентські вибори

07.06.2019

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що в країні пройдуть дострокові парламентські вибори, оскільки Партія соціалістів і політичний блок «ACUM» не досягли консенсусу у питанні формування коаліції.

Про це глава Молдови заявив за підсумками засідання Республіканської ради Партії соціалістів, яке відбулося в Кишиневі, передає «Укрінформ».

«Всім відомо, що Партія соціалістів запропонувала політичному блоку «ACUM» створити парламентську коаліцію. Були й офіційні, і неофіційні переговори між представниками двох політичних сил, але ми побачили, що блок залишився на тих самих позиціях: вони не готові проголосувати за лідера соціалістів на посаду спікера, не готові надати Партії соціалістів кілька міністерств, а також не згодні з поверненням повноважень президенту. Таким чином, ми не можемо створити коаліцію з блоком «ACUM», швидше за все, ми підемо на дострокові вибори», — повідомив президент Молдови.

Стосовно можливої коаліції з Демократичною партією, президент заявив, що це питання соціалістами не розглядається.

«Ще в квітні ми чітко заявили: або коаліцію з правими, або дострокові вибори. Створення коаліції з Демпартією не розглядається», — наголосив Додон.

Раніше Конституційний суд Молдови виніс вердикт про те, що максимальний строк для затвердження нового уряду закінчується в п’ятницю, 7 червня, після чого президент має право розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Вердикт аргументований тим, що відлік 90 днів ведеться не з дня першого засідання парламенту (21 березня), а з дня визнання виборів такими, що відбулися, тобто від 9 березня нинішнього року.

Як відомо, за результатами парламентських виборів, які пройшли в Молдові 24 лютого, в новий парламент увійшли Партія соціалістів (35 мандатів зі 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості і подальшого затвердження уряду необхідні голоси як мінімум 51 депутата.

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Згідно із законодавством, якщо протягом трьох місяців після початку роботи парламенту нового скликання коаліція не створюється, то президент має право розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

 

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