Другого підозрюваного у вбивстві ветерана «Сармата» Бродського випустили під домашній арешт

Суд звільнив з-під варти і відправив під домашній арешт ще одного підозрюваного у справі про вбивство ветерана Віталія Олешко («Сармата») Євгена Бродського.

Про це «Громадскому» повідомили в прес-службі Печерського районного суду Києва.

Зараз Бродський знаходиться під нічним домашнім арештом.

Відзначається, що в 20-х числах травня Апеляційний суд змінив запобіжний захід Бродського з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Кілька тижнів тому Печерський суд змінив цілодобовий арешт на нічний.

Також цю інформацію виданню підтвердив глава кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін. За його словами, всі інші фігуранти цієї справи залишаються під вартою.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську чоловік вистрілив у 43-річного місцевого жителя, громадського активіста і учасника АТО Віталія Олешко (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешко Михайла Сигиду. 16 грудня був затриманий імовірний замовник вбивства Сармата — 34-річний бізнесмен з Дніпра Євген Бродський. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата — Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угрупування Дніпра, колишній «торнадовец». Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, в кінці березня йому оголосили підозру у справі Сармату.