Житомирська ОДА заплатила за зустріч з Порошенком 2,2 млн грн – ЗМІ

Житомирська облдержадміністрація заплатила за організацію Ради регіонального розвитку 11 березня понад 2,2 млн гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє місцеве видання 20 хвилин Житомир.

Відзначається, що під час заходу міські та обласні влади активно агітували за Петра Порошенка, на самій зустрічі був присутній і сам екс-президент.

Подія профінансувало відразу декілька підрозділів ОДА. У коментарях ЗМІ чиновники заперечували будь-які витрати на проведення події.

Учасниками зібрання стали переважно бюджетники. Для них замовили автобуси, які напередодні зняв з рейсу перевізник Богдан Рисіч. 12 лютого з ним виборчий фонд Порошенка уклав договір на транспортні послуги».

ОДА виділила 194 тис. гривень на оренду 3 тисяч стільців, сотні столів і двох виїзних гардеробів, 30 тис. гривень – на біотуалети, 13 тис. гривень – на систему кондиціонування, 199 тис. гривень – облаштування приміщень. Договори укладалися з одним і тим же підприємцем без тендеру – Юрієм Стецюком, йдеться у публікації.

Крім того, ОДА замовила послуги з облаштування приміщення ковроліном більш ніж на 400 тис. гривень. Щоб обійти процедуру відкритих торгів, чиновники розподілили замовлення на київську фірму Юрія Стецюка і пов’язаної з ним місцевого підприємця Наталії Пономарьової.

Обласна держадміністрація також замовляла на події книги та фотоальбоми більш ніж 200 тис. гривень і флешки на 250 тис. гривень. Втім, їх ніхто на зустрічі не бачив.