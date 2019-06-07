Кличко хоче домовитися з «Самопомощью» про похід на вибори Ради

Після відмови екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі і керівника «Батьківщини» Юлії Тимошенко йти на вибори Ради разом з партією «Удар», мер Києва Віталій Кличко почав вести переговори з партією «Самопоміч» про об’єднання зусиль.

Про це повідомило джерело з оточення Віталія Кличка.

Зазначається, що міський голова Києва знаходиться на етапі переговорів з партією «Самопоміч» про спільний похід на парламентські вибори.

Раніше повідомлялося, що у Верховну Раду Юлія Тимошенко могла піти з Віталієм Кличком і його партією «Удар».

Але політсила так і не змогла домовитися з нею про спільний похід на вибори. Політики не зійшлися з-за квот, так як Віталій Кличко нібито хотів 30% списку партії «Батьківщина».

У той же час Юлія Тимошенко не могла цього гарантувати.

Також на цьому тижні мер Києва запропонував Михайлу Саакашвілі йти на вибори Ради разом з його партією і стати її головою.

5 червня Михайло Саакашвілі зробив заяву, що ще не вирішив, як поступити, з-за ряду причин, які заважають йому дати згоду. Серед них він називав наявність у партії Віталія Кличка людей, які до останнього були лояльні до колишньому главі держави.