«Замовники повинні бути притягнуті до відповідальності». У посольстві США нагадали, що стежать за справою Гандзюк

У посольстві США в Україні заявили, що замовники вбивства активістки Катерини Гандзюк повинні бути притягнуті до відповідальності. Про це сказано у заяві посольства в Twitter.

«Катерина Гандзюк, її рідні та друзі заслуговують правосуддя. Ми продовжуємо уважно стежити за судовим процесом і сподіваємося, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності», — сказано в повідомленні.

Скріншот: Twitter/ U. S. Embassy Kyiv

Нагадаємо, 31 липня 2018 року радника мера Херсона Катерини Гандзюк біля під’їзду її будинку облили сірчаною кислотою. На початку листопада на 34-му році життя потерпіла померла.

6 червня в Покровському районному суді Дніпропетровської області затвердили угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбина засудили до 6,5 років в’язниці. Микиту Грабчуком, безпосередньо напав на активістку — до 6. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок — 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов — 3 роки. Спочатку їх звинувачували у вбивстві, але в ході розслідування змінили звинувачення на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Також ми писали, що у квітні слідство змінило підозра Владиславу Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статті 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.