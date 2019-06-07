Ющенко відмовився давати свідчення ГПУ — джерело

Екс-президент України Віктор Ющенко відмовився давати свідчення Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 мільйонів грн і пособництві втікача екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні комплексом будинків і споруд урочища «Межигір’я».

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі.

Як стверджує співрозмовник, Віктор Ющенко вирішив скористатися своїм правом.

«Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення», — сказав джерело.

Крім того він зазначив, що екс-президент з’явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати і пособництві Віктору Януковичу.

Джерело додало, що підозрюваний у ході допиту відмовився відповідати на будь-які питання.