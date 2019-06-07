Без пафосу і з шаурмою: Зеленський провів зустріч з журналістами

Сьогодні, 7 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з журналістами. Фото з зустрічі, яка широко не анонсувалася, з’явилися в соцмережах.

Як зазначила генеральний продюсер телеканалу ZIK Наталя Влащенко, на зустрічі говорили про важливому, в тому числі і про створення ефективної моделі (концепції) інформаційного поля України. «Щиро посміхається, говорить по справі і без цього ненависного пафосу», – написала вона в Facebook.

Також позитивно зустріч оцінила головний редактор видання «ГОРДОН» Олеся Бацман.

«Очікувано несподіване місце, зелена київська шаурма й багато інформації офф-рекордс. По емоційному шлейфу в цьому році профпраздник в колі людей з АП, самий позитивний», – написала вона в соцмережі.

У той же час журналіст Михайло Ткач зазначив, що ті журналісти, які «повзали» перед екс-президентом Петром Порошенком, намагаються зарекомендувати себе і перед Зеленським.