Окупований Крим йде під воду, вулиці паралізовані

В інтернеті з’явилося фото природного катаклізму в аннексированном Криму, який паралізував вулиці і залишив тисячі людей без світла.

За інформацією МНС РФ по окупованому Криму, внаслідок негоди були врятовані 120 чоловік, включаючи дітей, старих та інвалідів.

Офіційно йдеться про 36 підтоплених об’єктах, хоча «заступник губернатора» Севастополя Володимир Базарів розповідав про надходження 330 звернень, а 12,5 тисяч жителів міста сиділи без світла.

У той же час еколог Маргарита Литвиненко стверджує, що призвела до затоплення масштабна вирубка зелених насаджень. Це ж стало причиною забруднення води, яка полилася на вулиці.