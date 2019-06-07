За месяц украинские резервы сократились на $1,1 млрд

Международные резервы Украины в мае 2019 года из-за больших выплат по государственному долгу сократились на 5,5%, до $19,402 млрд, сообщила 7 июня пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, за прошедший месяц на обслуживание государственного долга потратили $1,8 млрд. Расходы частично были компенсированы поступлением $426,7 млн от размещения облигаций внутреннего госзайма в иностранной валюте и $10 млн от Всемирного банка.

Кроме того, благоприятная обстановка на валютном рынке позволила выкупить с межбанка в резервы $160,6 млн. Еще $80,7 млн принесла переоценка финансовых инструментов, за счет изменения рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам.

В итоге резервы Украины за месяц сократились примерно на $1,1 млрд.

“По состоянию на 1 июня 2019 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, – отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, по итогам апреля международные резервы Украины составляли $20,5 млрд. Объем международных резервов Украины, по прогнозам НБУ, сохранится на уровне $21 млрд в течение 2019-го и 2020 года.

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