Приховувала вагітність, щоб вбити дитину: з’явилися подробиці резонансного вбивства під Одесою

Жительці Одеської області повідомили про підозру у навмисному вбивстві своєї новонародженої дитини, вчинене у квітні в Березівському районі.

Як повідомили в регіональному управлінні Нацполиции, труп новонародженого був виявлений в квітні, а підозра оголошено тільки зараз, так як зловмисниця не зізнавалась у скоєному, стверджуючи, що хлопчик народився мертвим.

«Необхідно було провести ряд експертиз. В даний час встановлено, що мешканка Балтського району області дев’ять місяців приховувала вагітність від оточуючих, народила сина „подалі від людей“ — народжувала в Березівському районі. Після пологів, вона викинула дитину в дворову вбиральню. Місцеві жителі запідозрили недобре, викликали поліцію, коли породіллі знадобилася медична допомога, а вона уперто відмовлялася від її, аргументуючи тим, що у неї стався викидень», — повідомили в главку.

42-річна біологічна горе-матуся категорично заперечувала вчинене нею навіть тоді, коли у вигрібній ямі знайшли мертве немовля, який був на вид доношеним.

Однак після примусового проходження медогляду і висновку судмедексперта, встановлено, що смерть дитини настала в результаті асфіксії. Під впливом доказів, жінка визнала свою провину. Вона розповіла, що не мала можливості і бажання виховувати третю дитину, незважаючи на те, що двоє її старших дітей живуть в інших сім’ях. Тому, мовляв, викинула живого немовляти.

Жінці повідомили про підозру у вбивстві своєї новонародженої дитини. В рамках розпочатого за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) кримінального провадження їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.