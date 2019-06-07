Лещенка не взяли у список партії «Слуга народу»

Голову партії Дмитра Разумкова попросила громадська організація не брати Лещенка до свого партійного списку

Народного депутата Сергія Лещенка не взяли в список партії «Слуга народу». Про це заявив голова партії Дмитро Разумков у відповідь на відкритий лист громадської організації «Національний інтерес України».

Громадські працівники в свою чергу подякували голові партії «Слуга народу» за оперативне реагування.

Нагадаємо, громадська організація «Національний інтерес України» звернулася до Разумкова з проханням не брати Лещенка у список партії. Свою ініціативу вони пояснили тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири в центрі столиці, а також підозри у втручанні в минулі вибори президента США. На їхню думку, мандат депутата може перешкодити об’єднання єктивному слідству щодо Лещенка.