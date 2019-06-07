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Дрібне хуліганство: під Харковом оштрафували руйнівника великоднього яйця

07.06.2019

Чугуївський міський суд (Харківська область) оштрафував хлопця, зруйнував інсталяцію у вигляді пасхального яйця.

Штраф склав 51 грн.

За інформацією дільничного інспектора поліції, хуліган 28 квітня пошкодив композицію «Великоднє яйце» в парку «Центральний» у Чугуєві на бульварі Комарова. Відносно порушника було складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

«Бий, криши, роби що хочеш – повна безкарність. Змусити відреставрувати і на тиждень на «громадські роботи» прибирати за такими ж діячами», так відреагували на вирок користувачі соціальних мереж.

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