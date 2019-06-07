Погода на вихідні: В Україні очікуються дощі з грозами і спека до +30

Сильні дощі з грозами пройдуть на більшій частині території України в найближчі вихідні (8-9 червня). Максимальна температура вдень — +30 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у суботу, 8 червня, дощі з грозами очікуються скрізь, крім Донецької, Луганської, Запорізької областей — там очікується суха погода. На заході України температура повітря вдень 22-30 градусів вище нуля. У східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла.

У центральному регіоні переважно очікуються дощі з грозами. У регіоні вдень повітря прогріється до +25 … + 30 градусів. На півдні країни пройдуть грозові дощі, температура повітря вдень +27-30 градусів. У північних областях також очікуються дощі з грозами, денна температура повітря 27-30 градусів тепла.

В Києві в цей день пройдуть дощі з грозами, вдень повітря прогріється до +29.