Вакарчук очолить список своєї партії: інших імен не розкриває

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що сам очолить список партії «Голос», а от “інші люди в ньому приємно здивують”.

Про це повідомляє Українська правда.

«За багатомандатним округом – побачите. Наш список вас здивує. В хорошому сенсі», – каже Вакарчук.

Лідер «Голосу» запевнив, що старих облич у списку партії не буде.

«Інші номери (окрім першого у списку, – ред.) ще не вирішені. Це саме зараз відбувається. Я буду першим номером у списку», – сказав він.

Також співак-політик зазначив, що підтримує ідею люстрації чиновників, які мали прямий стосунок до уряду експрезидента Віктора Януковича, але вважає неправильним відмовлятися від усіх професіоналів, які працювали у владі.

«Люди, які мали прямий стосунок до злочинного режиму Януковича, не мають права сьогодні обіймати посади. Але під цим соусом позбавлятися всіх професіоналів, які так чи інакше працювали в українській владі, я вважаю, неправильно», – каже він.

Водночас Вакарчук висловився за суттєве скорочення адміністративного апарату.

«Але сильний адміністративний апарат має бути основою в країні. Моя ідея така: звільнити неефективних чиновників, залишити їх малу кількість, підвищити їм зарплати, всіх проводити через серйозні іспити, а не формальні тести», – пропонує музикант.

За його словами, партія «Голос» готова брати участь у формуванні коаліції Верховної Ради нового скликання з партіями, які поділяють принципи цієї політичної сили.

«Партія «Голос», розуміючи всі виклики, готова до коаліції. Але тільки з тими силами, які цілком поділяють наші принципи», – сказав Вакарчук.

Він заявив, що партія не має наміру працювати в коаліції з політичними силами, які не згодні, що український вибір – це Європа, які захищатимуть олігархів, не підтримують правило «закон – один для всіх» і не хочуть робити владу підзвітною народу.

«Щодо решти – можна домовлятися», – сказав лідер «Голосу». Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/07/vakarchuk_sam_ocholyt_spysok_svoiei_paritii_1589395

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