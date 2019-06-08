Україна у Львові розгромила сербів у відборі на Євро-2020

Збірна України у третьому турі відбору на чемпіонат Європи-2020 у Львові приймала збірну Сербії. Підопічні Андрія Шевченка здобули розгромну перемогу. Українська збірна провела чудовий перший тайм.

Господарі домінували, завдали шістнадцять ударів по воротах і відзначилися двічі. В середині тайму дубль оформив Віктор Циганков. Вінгер «Динамо» спершу в дотик замкнув передачу Олександра Караваєва, а потім забив красивим обвідним ударом з-за меж штрафного. На першій хвилині другого тайму збірна України довела рахунок до розгромного — Євген Коноплянка змістився в центр і завдав точного удару в дальній кут.

Збірна Сербії свій перший удар в створ воріт завдала лише на 57-й хвилині, а вже через дві хвилини українці забили четвертий м’яч після пасу Караваєва Роман Яремчук з центру штрафного пробив у нижній кут воріт. Нападник забив дебютний гол у складі національної команди. На цьому Україна не зупинилася — на 75-й хвилині Коноплянка завершив контратаку «жовто-синіх», оформивши дубль.

Після трьох турів Україна набрала 7 очок і очолює групу Ст. У Сербії — 1 очко після двох матчів.

Зазначимо, що українська збірна продовжила серію без поразок на «Арені Львів» — 15 перемог і 2 нічиї.

Україна — Сербія — 5:0 Голи: Циганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59 Україна: Пятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко (Шепелєв, 72), Малиновський, Зінченко, Циганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Яремчук (Кравець, 67). Сербія: Дмитрович, Коларов, Спайич, Міленкович, Костіч, Максимович, Ляйіч (Фейса, 60), Гачинович, Прийович (Мітровіч, 53), Тадіч, Йович (Лазович, 72).

Свій наступний матч у відборі на Євро-2020 Україна проведе 10 червня, коли буде приймати Люксембург.