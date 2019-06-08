Десантник з РФ розповів, як їх на Донбасі знищували ВСУ, а потім ще і «кинула на бабки» Росія

Один з російських найманців розповів, що багато російських військових тільки з часом змогли зрозуміти, що поїздка на тимчасово окупований Донбас виявилася неофіційною.

Колишній десантник Ст. З Пскова розповів представникам «Нової газети», що ні один з військових РФ на даний час не отримав ні копійки грошей за запеклі бої на Сході України. За його словами, в Кремлі роблять вигляд, що нічого нібито й не було.

Десантник розповів журналістам, що в 2014 році він потрапив на Донбас, де брав участь у жорстокому бою за Новосветловку. Колишній Вдвшнік служив контрактників у 76-ї дивізії в Пскові. У той час, коли він потрапив у складі бойової тактичної групи в бій під Луганськом, йому було всього 21 рік. Йому дивом вдалося вижити і не виявитися пораненим.

Розповів також десантник і про те, що після «відрядження» в Україну йому видали медаль Суворова. Однак незважаючи на це він написав рапорт про звільнення. За його словами, ще будучи в Ростові, їм «вішали локшину на вуха» про те, що перед ними належить завдання забезпечити безпеку маршруту «гуманітарного конвою». Вже будучи в Україні вони зрозуміли, що все зовсім не так, як їм розповідало російське військове командування. В боях за певні села, за його словами, українські військові просто трощили сили ЗС РФ. Наостанок він додав: «В результаті нам сказали, що нас не було там. Мовляв, ми заблукали. Були на навчаннях і заблукали. І нічого, звичайно ж, не заплатили».