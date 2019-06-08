Під Попасній Луганської обл. два тракториста підірвалися на міні

«Буквально дві години тому трактористи, які працювали у полі між Попасній і селом Новозвановка, підірвалися на невстановленому вибуховий пристрій. Постраждалі хлопці, жителі села Троїцьке 1993 і 1971 р., отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У одного з них ще й контузія», – написав Клименко.

За його словами, зараз постраждалі перебувають у хірургічному відділенні Попаснянської центральної районної лікарні та отримують необхідну допомогу. Їх стан здоров’я задовільний.

За словами Клименка, в результаті підривів на сході України за період бойових дій загинуло близько 300 цивільних осіб, ще 600 отримали поранення. Серед постраждалих – 125 дітей, з яких 27 загинули.