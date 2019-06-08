У Полтавській області почали будувати цементні дороги

Будівництво сучасної цементобетонної автомагістралі почалося в Полтавській області.

Відзначається, що ремонтні роботи виконують три підрядника, які виграли тендери. Це дві українські компанії «Ростдорстрой» і «Альтком», а також турецька Onur.

Відомо, що найбільший підряд на будівництво автомагістралі виграла саме турецька компанія. Згідно з договором, вона повинна побудувати 37 кілометрів дороги.

На даний момент рух вже відкрито на 15 км сучасної траси.

Також уточнюється, що на будівництво дороги в цьому районі було виділено 12 млрд гривень із держбюджету.

За офіційними даними, по дорозі проїжджає близько 15 тисяч автомобілів, включаючи вантажівки. Тому було прийнято рішення використовувати цементобетон, який здатний витримати такі навантаження.

Цікаво те, що в будівництві використовується український цемент, який був розроблений за німецькими технологіями.

Варто додати, що після завершення робіт підрядник зобов’язаний здійснювати утримання дороги протягом 10 років.